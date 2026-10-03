Сучкорез Raco 4212-53/249
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%3 700 руб. 4 158 руб.
В наличии
Код товара: 349405
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Загружаем...
3 700 руб. -11%
4 158 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
950
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь, пластик
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х19х3
Вес, кг.
1.83
Описание товара Сучкорез Raco 4212-53/249
Сучкорез RACO со стальными телескопическими ручками ( 4212-53/249 ) Длина ручек может быть увеличена на 325 мм и с помощью простого механизма зафиксирована в нужном положении. Размер: 625-950 мм. Садовый инструмент профессионального качества доступный каждому. Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
950
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь, пластик
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
32
Страна производитель
Китай
Сучкорез RACO со стальными телескопическими ручками ( 4212-53/249 ) Длина ручек может быть увеличена на 325 мм и с помощью простого механизма зафиксирована в нужном положении. Размер: 625-950 мм. Садовый инструмент профессионального качества доступный каждому. Предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Сучкорез Raco 4212-53/249 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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