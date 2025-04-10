Сучкорез Raco Comfort 4214-53/255
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
В наличии
Код товара: 349409
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
690
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х22х3
Вес, г.
914
Описание товара Сучкорез Raco Comfort 4214-53/255
Сучкорез RACO 4214-53/255, предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Лёгкие алюминиевые рукоятки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
690
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
30
Развернуть
Страна производитель
Китай
Сучкорез RACO 4214-53/255, предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Лёгкие алюминиевые рукоятки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
отлично все, без усилий резала все ветки и большие и маленькие.
Сучкорез Raco Comfort 4214-53/255 - стоимость товара 2600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез Raco Comfort 4214-53/255
Достоинства:
Комментарий:
отлично все, без усилий резала все ветки и большие и маленькие.