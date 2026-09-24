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Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) купить с доставкой в Москве
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Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510)

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Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 1
Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 2
Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 3
Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 4
Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 5
Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 6
Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 7
Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 8
Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 5
  • Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 6
  • Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 7
  • Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 8
  • Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510)
3 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
730
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х23х3
Вес, кг.
1.3

Описание товара Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510)

Профессиональные сучкорезы GRINDA PRO-LINE изготовлены из самых надёжных материалов. Обладают длительным сроком службы, легко режут.

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
730
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
алюминий
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
да
Развернуть
Рабочий диаметр
43
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные сучкорезы GRINDA PRO-LINE изготовлены из самых надёжных материалов. Обладают длительным сроком службы, легко режут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез GRINDA F-900T, 650 - 900 мм, кованые лезвия, алюминиевые ручки, телескопический, плоскостной PROLine (424510) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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