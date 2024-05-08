Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515)
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Характеристики
Описание товара Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515)
Плоскостной сучкорез, который станет незаменимым помощником в саду. Лезвия сучкореза изготовлены из высокоуглеродистой стали, что обеспечивает их прочность и долговечность. Закалка лезвий гарантирует их остроту и устойчивость к износу. Храповый механизм позволяет регулировать длину сучкореза от 645 до 885 мм, что позволяет работать с различными видами деревьев и кустарников. Телескопическая конструкция сучкореза позволяет легко и быстро менять длину инструмента, что делает его удобным для использования в разных условиях. GRINDA - это бренд, который зарекомендовал себя на рынке садового инвентаря. Продукция GRINDA отличается высоким качеством, надежностью и долговечностью. GRINDA TX-980 - это надежный и функциональный инструмент, который станет незаменимым помощником в саду и обеспечит вам комфортное и эффективное выполнение садовых работ.
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Достоинства:
Комментарий:
Плохая упаковка - пленка, из-за этого наблюдаются потертости на товаре. Однозначно улучшить упаковку.
Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA TX-980, 645 - 885 мм, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, храповый механизм, телескопический, плоскостной PROLine (424515)
Достоинства:
Комментарий:
Плохая упаковка - пленка, из-за этого наблюдаются потертости на товаре. Однозначно улучшить упаковку.