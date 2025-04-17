Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
изогнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%3 850 руб. 6 000 руб.
В наличии
Код товара: 349410
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Загружаем...
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Загружаем...
3 850 руб. -36%
6 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
изогнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
50
Длина инструмента
700
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
70х29х3
Вес, кг.
1.16
Описание товара Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170
Описание товара Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 Сучкорезы RACO MaxCut со специальной 3D-заточкой обеспечивают максимально мощный рез. Изготовлены из современных и качественных материалов. Благодаря специальному антифрикционному тефлоновому покрытию лезвий и алюминиевым рукояткам инструменты удобны в работе, обладают длительным сроком службы. Смотрите также: Инвентарь для обработки почвы , Кусторезы ручные , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножи , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
изогнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
50
Длина инструмента
700
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Страна производитель
Тайвань
Описание товара Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 Сучкорезы RACO MaxCut со специальной 3D-заточкой обеспечивают максимально мощный рез. Изготовлены из современных и качественных материалов. Благодаря специальному антифрикционному тефлоновому покрытию лезвий и алюминиевым рукояткам инструменты удобны в работе, обладают длительным сроком службы. Смотрите также: Инвентарь для обработки почвы , Кусторезы ручные , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножи , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат, купил второй в подарок, мой служит уже два года. Лезвие периодически подправляю мелким камнем 400, 600, 2000
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный сучкорез-ножницы. Купил уже 3 штуки. Одни в подарок. Ветки до 50 мм. режет как масло. Резал 80 мм но в несколько движений. За счет длинных ручек нужно прилагать меньше усилий. Из недостатков - облезло хромированное покрытие на режущей части, но на функцию не влияет никак. На мой субъективный взгляд это самые лучший и мощный сучкорез на сегодня!
Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - этот товар вы можете купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат, купил второй в подарок, мой служит уже два года. Лезвие периодически подправляю мелким камнем 400, 600, 2000
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный сучкорез-ножницы. Купил уже 3 штуки. Одни в подарок. Ветки до 50 мм. режет как масло. Резал 80 мм но в несколько движений. За счет длинных ручек нужно прилагать меньше усилий. Из недостатков - облезло хромированное покрытие на режущей части, но на функцию не влияет никак. На мой субъективный взгляд это самые лучший и мощный сучкорез на сегодня!