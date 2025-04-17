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Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 купить с доставкой в Москве
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Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170

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Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - фото 1
Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - фото 2
Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - фото 3
Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - фото 4
Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - фото 5
Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
изогнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - фото 1
  • Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - фото 2
  • Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - фото 3
  • Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - фото 4
  • Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - фото 5
  • Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
3 850 руб.  6 000 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349410
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170
3 850 руб. -36%
6 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
изогнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
50
Длина инструмента
700
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
70х29х3
Вес, кг.
1.16

Описание товара Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170

Описание товара Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 Сучкорезы RACO MaxCut со специальной 3D-заточкой обеспечивают максимально мощный рез. Изготовлены из современных и качественных материалов. Благодаря специальному антифрикционному тефлоновому покрытию лезвий и алюминиевым рукояткам инструменты удобны в работе, обладают длительным сроком службы. Смотрите также: Инвентарь для обработки почвы , Кусторезы ручные , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножи , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Шланги

Отзывы о товаре Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170

Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат, купил второй в подарок, мой служит уже два года. Лезвие периодически подправляю мелким камнем 400, 600, 2000
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный сучкорез-ножницы. Купил уже 3 штуки. Одни в подарок. Ветки до 50 мм. режет как масло. Резал 80 мм но в несколько движений. За счет длинных ручек нужно прилагать меньше усилий. Из недостатков - облезло хромированное покрытие на режущей части, но на функцию не влияет никак. На мой субъективный взгляд это самые лучший и мощный сучкорез на сегодня!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
изогнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
50
Длина инструмента
700
Развернуть
Страна производитель
Тайвань
Описание
Описание товара Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 Сучкорезы RACO MaxCut со специальной 3D-заточкой обеспечивают максимально мощный рез. Изготовлены из современных и качественных материалов. Благодаря специальному антифрикционному тефлоновому покрытию лезвий и алюминиевым рукояткам инструменты удобны в работе, обладают длительным сроком службы. Смотрите также: Инвентарь для обработки почвы , Кусторезы ручные , Лопаты , Садовые буры , Садовые ножи , Садовые ножницы , Садовые перчатки , Садовые тачки , Секаторы , Системы полива , Совки для посадки , Сучкорезы , Топоры , Шланги
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Максим Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат, купил второй в подарок, мой служит уже два года. Лезвие периодически подправляю мелким камнем 400, 600, 2000
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный сучкорез-ножницы. Купил уже 3 штуки. Одни в подарок. Ветки до 50 мм. режет как масло. Резал 80 мм но в несколько движений. За счет длинных ручек нужно прилагать меньше усилий. Из недостатков - облезло хромированное покрытие на режущей части, но на функцию не влияет никак. На мой субъективный взгляд это самые лучший и мощный сучкорез на сегодня!


Сучкорез Raco MaxCut 4214-53/170 - этот товар вы можете купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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