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Сучкорез Raco 4212-53/275 купить с доставкой в Москве
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Сучкорез Raco 4212-53/275

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Сучкорез Raco 4212-53/275 - фото 1
Сучкорез Raco 4212-53/275 - фото 2
Сучкорез Raco 4212-53/275 - фото 3
Сучкорез Raco 4212-53/275 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
  • Сучкорез Raco 4212-53/275 - фото 1
  • Сучкорез Raco 4212-53/275 - фото 2
  • Сучкорез Raco 4212-53/275 - фото 3
  • Сучкорез Raco 4212-53/275 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279282
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез Raco 4212-53/275
3 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
950
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
38
С упорной пластиной
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х21х3
Вес, кг.
1.92

Описание товара Сучкорез Raco 4212-53/275

Сучкорез RACO 4212-53/275 имеет телескопические рукоятки для легкой работы с высокими растениями. Точная заточка лезвий обеспечивает качественный рез веток. Двухрычажный механизм упрощает обрезание толстых сучков, позволяя прикладывать меньше усилий.

Отзывы о товаре Сучкорез Raco 4212-53/275

Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Егор М.

Достоинства:


Комментарий:
лучший из сучкорезов. режет как по маслу



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
950
Назначение
для изгороди
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
38
Развернуть
С упорной пластиной
да
Страна производитель
Китай
Описание
Сучкорез RACO 4212-53/275 имеет телескопические рукоятки для легкой работы с высокими растениями. Точная заточка лезвий обеспечивает качественный рез веток. Двухрычажный механизм упрощает обрезание толстых сучков, позволяя прикладывать меньше усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Егор М.

Достоинства:


Комментарий:
лучший из сучкорезов. режет как по маслу


Сучкорез Raco 4212-53/275 – стоимость товара 3860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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