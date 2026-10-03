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Сучкорез Raco 4218-53/303 купить с доставкой в Москве
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Сучкорез Raco 4218-53/303

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Сучкорез Raco 4218-53/303
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279284
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сучкорез Raco 4218-53/303
4 830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.96х0.15х0.02
Вес, г.
930

Описание товара Сучкорез Raco 4218-53/303

Сучкорез Raco 4218-53/303

Отзывы о товаре Сучкорез Raco 4218-53/303




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Характеристики
Бренд
Raco
Страна производитель
Китай
Описание
Сучкорез Raco 4218-53/303
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез Raco 4218-53/303 - по цене 4830 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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