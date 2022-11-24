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Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) купить с доставкой в Москве
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Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513)

1 Отзывы
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Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 1
Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 2
Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 3
Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 4
Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 5
Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 6
Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 5
  • Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 6
  • Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697072
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513)
3 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
890
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х35х4
Вес, кг.
1.54

Описание товара Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513)

Новейшая ультралегкая конструкция сучкореза с храповым механизмом сделает работу в саду максимально легкой и комфортной. Заточенные лезвия из углеродистой стали. Храповые механизм увеличивает силу реза. Телескопические алюминиевые рукоятки

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513)

Источник: Яндекс Маркет
24.11.2022
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
до 40 мм режет сырые ветаи на ура, храповый механизм тут к месту, с сухими сложнее но тоже режет, сильно не налегайте на телекопичекие ручки если оаздвинуты на полную.



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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
890
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
да
Развернуть
Рабочий диаметр
40
Страна производитель
Китай
Описание
Новейшая ультралегкая конструкция сучкореза с храповым механизмом сделает работу в саду максимально легкой и комфортной. Заточенные лезвия из углеродистой стали. Храповые механизм увеличивает силу реза. Телескопические алюминиевые рукоятки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2022
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
до 40 мм режет сырые ветаи на ура, храповый механизм тут к месту, с сухими сложнее но тоже режет, сильно не налегайте на телекопичекие ручки если оаздвинуты на полную.


Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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