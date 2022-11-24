Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб.
В наличии
Код товара: 697072
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3 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
890
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
да
Рабочий диаметр
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х35х4
Вес, кг.
1.54
Описание товара Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513)
Новейшая ультралегкая конструкция сучкореза с храповым механизмом сделает работу в саду максимально легкой и комфортной. Заточенные лезвия из углеродистой стали. Храповые механизм увеличивает силу реза. Телескопические алюминиевые рукоятки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
890
Назначение
для высоких деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
да
Развернуть
Рабочий диаметр
40
Страна производитель
Китай
Новейшая ультралегкая конструкция сучкореза с храповым механизмом сделает работу в саду максимально легкой и комфортной. Заточенные лезвия из углеродистой стали. Храповые механизм увеличивает силу реза. Телескопические алюминиевые рукоятки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
до 40 мм режет сырые ветаи на ура, храповый механизм тут к месту, с сухими сложнее но тоже режет, сильно не налегайте на телекопичекие ручки если оаздвинуты на полную.
Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA TX-980A, 645 - 885 мм, кованные лезвия, храповый механизм, телескопический, контактный PROLine (424513)
Достоинства:
Комментарий:
до 40 мм режет сырые ветаи на ура, храповый механизм тут к месту, с сухими сложнее но тоже режет, сильно не налегайте на телекопичекие ручки если оаздвинуты на полную.