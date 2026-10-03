Сучкорез Grinda 8-424107_z01
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Характеристики
Описание товара Сучкорез Grinda 8-424107_z01
Сучкорез Grinda 8-424107_z01 с тефлоновым покрытием используется для обрезания сучьев и крупных веток деревьев. Лезвия сучкореза изготовлены из углеродистой высококачественной стали и подвергнуты двойной закалке и заточены - это делает сучкорез прочным и продлевает срок его службы, а тефлоновое покрытие защищает сучкорез от коррозии. Удобные, эргономичные двухкомпонентные рукоятки сучкореза изготовлены из высококачественной стали и предотвращают скольжение, что делает работу с сучкорезом безопаснее и удобнее.
Характеристики:
- Материал - углеродистая сталь
- Покрытие - тефлон
- Длина - 715мм
- Диаметр реза - 30мм
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Сучкорез Grinda 8-424107_z01 с тефлоновым покрытием используется для обрезания сучьев и крупных веток деревьев. Лезвия сучкореза изготовлены из углеродистой высококачественной стали и подвергнуты двойной закалке и заточены - это делает сучкорез прочным и продлевает срок его службы, а тефлоновое покрытие защищает сучкорез от коррозии. Удобные, эргономичные двухкомпонентные рукоятки сучкореза изготовлены из высококачественной стали и предотвращают скольжение, что делает работу с сучкорезом безопаснее и удобнее.
Характеристики:
- Материал - углеродистая сталь
- Покрытие - тефлон
- Длина - 715мм
- Диаметр реза - 30мм
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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