Top.Mail.Ru
Сучкорез Grinda 8-424107_z01 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сучкорез Grinda 8-424107_z01

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сучкорез Grinda 8-424107_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
сучкорез
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
1 210 руб.  1 225 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез Grinda 8-424107_z01
1 210 руб. -1%
1 225 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
716
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
сучкорез
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь, пластик
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х22х3
Вес, кг.
1.12

Описание товара Сучкорез Grinda 8-424107_z01

Сучкорез Grinda 8-424107_z01 с тефлоновым покрытием используется для обрезания сучьев и крупных веток деревьев. Лезвия сучкореза изготовлены из углеродистой высококачественной стали и подвергнуты двойной закалке и заточены - это делает сучкорез прочным и продлевает срок его службы, а тефлоновое покрытие защищает сучкорез от коррозии. Удобные, эргономичные двухкомпонентные рукоятки сучкореза изготовлены из высококачественной стали и предотвращают скольжение, что делает работу с сучкорезом безопаснее и удобнее.

Характеристики:

  • Материал - углеродистая сталь
  • Покрытие - тефлон
  • Длина - 715мм
  • Диаметр реза - 30мм

Отзывы о товаре Сучкорез Grinda 8-424107_z01




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
716
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
сучкорез
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь, пластик
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Описание

Сучкорез Grinda 8-424107_z01 с тефлоновым покрытием используется для обрезания сучьев и крупных веток деревьев. Лезвия сучкореза изготовлены из углеродистой высококачественной стали и подвергнуты двойной закалке и заточены - это делает сучкорез прочным и продлевает срок его службы, а тефлоновое покрытие защищает сучкорез от коррозии. Удобные, эргономичные двухкомпонентные рукоятки сучкореза изготовлены из высококачественной стали и предотвращают скольжение, что делает работу с сучкорезом безопаснее и удобнее.

Характеристики:

  • Материал - углеродистая сталь
  • Покрытие - тефлон
  • Длина - 715мм
  • Диаметр реза - 30мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез Grinda 8-424107_z01 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1210 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...