Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб.
В наличии
Код товара: 697068
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Загружаем...
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Загружаем...
2 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
470
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
26
С упорной пластиной
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х18х3
Вес, г.
585
Описание товара Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220)
Сучкорезы RACO изготовлены из современных и качественных материалов. Благодаря специальному антифрикционному тефлоновому покрытию лезвий и алюминиевым рукояткам инструменты удобны в работе, идеально срезают ветки и обладают длительным сроком службы.
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
470
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
26
С упорной пластиной
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Сучкорезы RACO изготовлены из современных и качественных материалов. Благодаря специальному антифрикционному тефлоновому покрытию лезвий и алюминиевым рукояткам инструменты удобны в работе, идеально срезают ветки и обладают длительным сроком службы.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220) – стоимость товара 2050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез RACO Comfort, 470 мм, двурычажный, высокоуглеродистая сталь, закаленные лезвия, алюминиевые рукоятки, малый контактный (4214-53/220)