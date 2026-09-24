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Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) купить с доставкой в Москве
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Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516)

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Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) - фото 1
Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) - фото 2
Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) - фото 3
Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) - фото 4
Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) - фото 5
Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) - фото 5
  • Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697058
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516)
1 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
460
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х19х4
Вес, г.
690

Описание товара Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516)

Профессиональные сучкорезы с алюминиевыми рукоятками. Ультралегкая конструкция. Заточенные лезвия из углеродистой стали. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Накладки из мягкого пластика

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
460
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
контактные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные сучкорезы с алюминиевыми рукоятками. Ультралегкая конструкция. Заточенные лезвия из углеродистой стали. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Накладки из мягкого пластика
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез GRINDA PL-460A, длина 460 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, малый контактный PROLine (424516) - купить по цене 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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