Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%1 360 руб. 2 210 руб.
В наличии
Код товара: 697059
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1 360 руб. -38%
2 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х36х3
Вес, кг.
1.28
Описание товара Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233)
Сучкорез Grinda является базовым инструментом для работы с крупными ветками. Он предназначен для обрезки сучков и веток диаметром до 30 мм. Инструмент имеет длинную, удобную ручку и лезвие из прочной стали, которое обеспечивает легкое и точное срезание веток. Кроме того, сучкорез Grinda имеет эргономичный дизайн, что делает его удобным для работы в течение продолжительного времени без усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Рабочий диаметр
30
Страна производитель
Китай
Сучкорез Grinda является базовым инструментом для работы с крупными ветками. Он предназначен для обрезки сучков и веток диаметром до 30 мм. Инструмент имеет длинную, удобную ручку и лезвие из прочной стали, которое обеспечивает легкое и точное срезание веток. Кроме того, сучкорез Grinda имеет эргономичный дизайн, что делает его удобным для работы в течение продолжительного времени без усталости.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравились. Хорошо режут, в руках держать удобно.
Достоинства:
Комментарий:
режут как по маслу лучше не видела
Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA R-740A, длина 740 мм, закаленные лезвия, антикор. покрытие, стальные рукоятки, большой контактный (40233)
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравились. Хорошо режут, в руках держать удобно.
Достоинства:
Комментарий:
режут как по маслу лучше не видела