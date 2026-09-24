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Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) купить с доставкой в Москве
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Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519)

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Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 1
Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 2
Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 3
Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 4
Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 5
Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 6
Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 1
  • Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 2
  • Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 3
  • Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 4
  • Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 5
  • Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 6
  • Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697063
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519)
1 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
для деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х28х3
Вес, г.
980

Описание товара Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519)

Профессиональные сучкорезы с алюминиевыми рукоятками. Ультралегкая конструкция. Заточенные лезвия из углеродистой стали. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Накладки из мягкого пластика

Отзывы о товаре Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
740
Назначение
для деревьев
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
алюминий
Рабочий диаметр
35
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные сучкорезы с алюминиевыми рукоятками. Ультралегкая конструкция. Заточенные лезвия из углеродистой стали. Защитное тефлоновое покрытие лезвия. Накладки из мягкого пластика
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез GRINDA PL-740, длина 740 мм, лезвия из высокоуглеродистой закаленной стали, алюминиевые рукоятки, большой плоскостной PROLine (424519) - по цене 1740 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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