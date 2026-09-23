Телевизор LEFF 43" 43F541T LEFF
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 520 руб.
В наличии
Код товара: 588739
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 520 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Аксессуары для Телевизор LEFF 43" 43F541T LEFF
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.1
Вес, кг.
10
Описание товара Телевизор LEFF 43" 43F541T LEFF
43-дюймовый LED-телевизор Leff 43F541T имеет экран с диагональю, равной 108 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение FullHD, 1920x1080. Углы обзора, равные 178° по горизонтали и по вертикали, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.
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43-дюймовый LED-телевизор Leff 43F541T имеет экран с диагональю, равной 108 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение FullHD, 1920x1080. Углы обзора, равные 178° по горизонтали и по вертикали, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.
Телевизор LEFF 43" 43F541T LEFF - этот товар вы можете купить по цене 18520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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