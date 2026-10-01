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Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless)

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Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 1
  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 2
  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 3
  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 4
  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 5
  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 6
  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 7
  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 600 руб. 
Начислим 298 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619638
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless)
18 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенныйx 2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Поддержка DLNA
да
Разрешение, пикселей
1920x1080
Серия
Hyundai H-LED40BS5002
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, пульт, подставка, документы
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Разъемы аудио- / видеовходы
антенныйx 2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
3
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.15
Вес, кг.
7.91

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless)

Hyundai H-LED40BS5002 поддерживает воспроизведение в формате FULL HD с разрешением до 1920х1080 пикселей.Ультратонкий дисплей прибора обновляется с частотой 60 Гц. Благодаря этому современному стандарту телевизор не теряет динамики и детальности даже при просмотре спортивных передач и в видеоиграх. Эффект погружения в происходящее на экране усиливают его широкие углы обзора – до 178 градусов по обоим направлениям.Данная модель поддерживает все современные способы подключения. Для этого в ней установлены порты HDMI, позволяющие применять телевизор в качестве внешнего монитора, и разъёмы USB для чтения файлов в поддерживаемых форматах с флеш-накопителей памяти. Кроме того, с устройством можно синхронизировать технику через протокол Bluetooth.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенныйx 2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Поддержка DLNA
да
Разрешение, пикселей
1920x1080
Серия
Hyundai H-LED40BS5002
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, пульт, подставка, документы
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
HD-формат
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Разъемы аудио- / видеовходы
антенныйx 2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
3
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-LED40BS5002 поддерживает воспроизведение в формате FULL HD с разрешением до 1920х1080 пикселей.Ультратонкий дисплей прибора обновляется с частотой 60 Гц. Благодаря этому современному стандарту телевизор не теряет динамики и детальности даже при просмотре спортивных передач и в видеоиграх. Эффект погружения в происходящее на экране усиливают его широкие углы обзора – до 178 градусов по обоим направлениям.Данная модель поддерживает все современные способы подключения. Для этого в ней установлены порты HDMI, позволяющие применять телевизор в качестве внешнего монитора, и разъёмы USB для чтения файлов в поддерживаемых форматах с флеш-накопителей памяти. Кроме того, с устройством можно синхронизировать технику через протокол Bluetooth.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless) - по цене 18600 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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