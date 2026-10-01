Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless)
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless)
Hyundai H-LED40BS5002 поддерживает воспроизведение в формате FULL HD с разрешением до 1920х1080 пикселей.Ультратонкий дисплей прибора обновляется с частотой 60 Гц. Благодаря этому современному стандарту телевизор не теряет динамики и детальности даже при просмотре спортивных передач и в видеоиграх. Эффект погружения в происходящее на экране усиливают его широкие углы обзора – до 178 градусов по обоим направлениям.Данная модель поддерживает все современные способы подключения. Для этого в ней установлены порты HDMI, позволяющие применять телевизор в качестве внешнего монитора, и разъёмы USB для чтения файлов в поддерживаемых форматах с флеш-накопителей памяти. Кроме того, с устройством можно синхронизировать технику через протокол Bluetooth.
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