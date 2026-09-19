Телевизор Polarline 43PL51STC-SM(Smart)
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Аксессуары для Телевизор Polarline 43PL51STC-SM(Smart)
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 43PL51STC-SM(Smart)
Телевизор LED Polarline 43PL51STC-SM с диагональю 109 см гарантирует вам трансляцию детализированного и контрастного изображения, максимальное разрешение которого достигает 1920х1080 пикселей. Чтобы у пользователя появился беспрепятственный круглосуточный доступ к контенту из Всемирной паутины, в устройстве реализована поддержка Smart TV. Активировав таймер сна, у вас появится возможность задать желаемое время автоматического отключения телевизора. Модель Polarline 43PL51STC-SM дополнена функцией родительского контроля, способствующей быстрому ограничению доступа к определенному контенту. За полное погружение в атмосферу просматриваемой киноленты в данном устройстве отвечает технология объемного звучания. Приостановить, к примеру, телепередачу и вернуться к ее просмотру в удобное время стало еще проще – попросту воспользуйтесь функцией TimeShift.
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