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Телевизор Hyundai 40" H-LED40BS5003 черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hyundai 40" H-LED40BS5003 черный

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Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BS5003 черный - фото 7
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор Hyundai 40&quot; H-LED40BS5003 черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571791
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Аксессуары для Телевизор Hyundai 40" H-LED40BS5003 черный



Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 2, выход на наушники, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.15
Вес, кг.
8

Описание товара Телевизор Hyundai 40" H-LED40BS5003 черный

Hyundai H-LED40BS5003 – это современный тонкий телевизор из линейки Яндекс ТВ с поддержкой множества полезных функций. Разрешение экрана данной модели 1920х1080 пикселей в формате Full HD позволяет с комфортом смотреть как ТВ-передачи, так и активные спортивные матчи. А частота обновления дисплея 60 Гц и широкие углы его обзора по горизонтали и вертикали (до 178 градусов) делают устройство идеальным широкоугольным монитором для современных игр. Чтобы подключать стороннюю периферию, в нём как раз предусмотрены выходы HDMI и входы USB. Через первые можно подключить ПК, ноутбуки и приставки, а через вторые – флеш-накопители памяти или, к примеру, мышь. Также телевизор поддерживает и беспроводное соединение посредством встроенных модулей Bluetooth и WI-FI. Второй помогает прибору выходить в Интернет для трансляции медиаконтента с онлайн-стримингов. Их приложения доступны для скачивания во встроенном магазине. Данная модель работает под управлением операционной системы Android с русской оболочкой от Яндекс ТВ и голосовым управлением, организованным при помощи виртуального ассистента Алисы. Микрофон для взаимодействия с ней встроен в пульт дистанционного управления, идущий в комплекте поставки. ТВ-сигнал телевизор принимает посредством сразу пяти тюнеров различных видов: двумя цифровыми, двумя спутниковыми и кабельным. Такая схема обеспечивает наиболее полное покрытие по частотам. Звук в Hyundai H-LED40BS5003 создаётся благодаря двум стереодинамикам, каждый из которых имеет мощностью 8 Ватт.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 40" H-LED40BS5003 черный

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывали пожилым родителям. Несмотря на то, что пульт оказался современным (без кнопок с цифрами), родители быстро освоили управление. Да и настраивание каналов прошло быстро и без особых заморочек.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
Купили для родителей, все устроило, пенсионеры разобрались- через интернет теперь все смотрят)) Цена устроила!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Роман Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает так, как от него и ожидалось. Опыт использования 6 месяцев. Купил Яндекс плюс и началось волшебство. Дети просто говорят чего хотят и Алиса сама всë делает. Мультики, фильмы, сериалы, аниме. Тупит, на все деньги, а денег там было мало. идеально для не капризного пользователя. Звук и картинка хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор очень нравится, родные довольны. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
настроился быстро, к вай фай подключили без проблем. в целом все нормально. чутка подтупливает но не критично
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Тимофей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор, приехал в хорошей упаковке. работает отлично, качество картинки тоже отличное.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор очень хороший, качество изображения на очень высоком уровне
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Юлия У.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор не плохой.Переодически лагает, сам выключается. Ответ официального продавца, оперативная память 1,5Гб, в итоге 1 гб.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, брали ребёнку, он счастлив. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
неплохой телик, звук изображение класс, на яндексе.С интернета можно смотреть фильмы без проблем.Все обновилось и подгрузилось.Мне 53 года.Я все сама подключила и запустила.Прост в обращении без заморочек.Спасибо.Упакован аккуратно.Пришел с задержкой в пару дней.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом все хорошо, но меню подтупливает и при просмотре фильмов в Яндексе выкидывает…
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всем доброго дня. Коробка была немного рваная. Но телевизор в отличном состоянии. Сын просто в восторге.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой ТВ с Алисой. всё, как и было обещано. пульт, конечно, выглядит бедновато, но функционирует достойно
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала телевизор на дачу. Есть смарт ТВ, лаконичный интерфейс, хорошее качество изображения, удобный пульт - ничего лишнего. За свои деньги (16 т.р) при диагонали 40 - лучший вариант, который выбрали от широко известного производителя техники. Само изображение не тормозит, у нас немного подтормаживает интерфейс Смарт ТВ, но мы уверены, что этому две причины: 1) используем загородом, 2) провайдер. В остальном нареканий нет, очень довольны покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, второй Hyundai купила, благодарю.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Виктория Ф.

Достоинства:


Комментарий:
звук конечно не очень,но для кухни нормально. и минус,что сразу телевидение не включается, сначала приложения показывает.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
можно управлять голосом, но для этого на пульте нужно кнопку зажимать. подключили к своему аккаунту Яндекса с плюсом. всё отлично показывает. можно другие приложения с подпиской устанавливать, например иви, премьер и прочее
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Иван Ц.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо,работает отлично, покупкой доволен, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор,пришел хорошо упакован.Спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, но если бы не тупила Алиса то было бы супер
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Леонид Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришел раньше. все целое, настроился легко, изображение яркое. за небольшие деньги просто замечательно!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Рустам М.

Достоинства:


Комментарий:
Предъявлять претензии за такую стоимость глупо. Цена соответствует качеству. Да, меню тормозит, ну а что вы ожидали. Пока полет нормальный.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 2, выход на наушники, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Беларусь
Описание
Hyundai H-LED40BS5003 – это современный тонкий телевизор из линейки Яндекс ТВ с поддержкой множества полезных функций. Разрешение экрана данной модели 1920х1080 пикселей в формате Full HD позволяет с комфортом смотреть как ТВ-передачи, так и активные спортивные матчи. А частота обновления дисплея 60 Гц и широкие углы его обзора по горизонтали и вертикали (до 178 градусов) делают устройство идеальным широкоугольным монитором для современных игр. Чтобы подключать стороннюю периферию, в нём как раз предусмотрены выходы HDMI и входы USB. Через первые можно подключить ПК, ноутбуки и приставки, а через вторые – флеш-накопители памяти или, к примеру, мышь. Также телевизор поддерживает и беспроводное соединение посредством встроенных модулей Bluetooth и WI-FI. Второй помогает прибору выходить в Интернет для трансляции медиаконтента с онлайн-стримингов. Их приложения доступны для скачивания во встроенном магазине. Данная модель работает под управлением операционной системы Android с русской оболочкой от Яндекс ТВ и голосовым управлением, организованным при помощи виртуального ассистента Алисы. Микрофон для взаимодействия с ней встроен в пульт дистанционного управления, идущий в комплекте поставки. ТВ-сигнал телевизор принимает посредством сразу пяти тюнеров различных видов: двумя цифровыми, двумя спутниковыми и кабельным. Такая схема обеспечивает наиболее полное покрытие по частотам. Звук в Hyundai H-LED40BS5003 создаётся благодаря двум стереодинамикам, каждый из которых имеет мощностью 8 Ватт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывали пожилым родителям. Несмотря на то, что пульт оказался современным (без кнопок с цифрами), родители быстро освоили управление. Да и настраивание каналов прошло быстро и без особых заморочек.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
Купили для родителей, все устроило, пенсионеры разобрались- через интернет теперь все смотрят)) Цена устроила!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Роман Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает так, как от него и ожидалось. Опыт использования 6 месяцев. Купил Яндекс плюс и началось волшебство. Дети просто говорят чего хотят и Алиса сама всë делает. Мультики, фильмы, сериалы, аниме. Тупит, на все деньги, а денег там было мало. идеально для не капризного пользователя. Звук и картинка хорошие.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор очень нравится, родные довольны. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
настроился быстро, к вай фай подключили без проблем. в целом все нормально. чутка подтупливает но не критично
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Тимофей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор, приехал в хорошей упаковке. работает отлично, качество картинки тоже отличное.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор очень хороший, качество изображения на очень высоком уровне
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Юлия У.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор не плохой.Переодически лагает, сам выключается. Ответ официального продавца, оперативная память 1,5Гб, в итоге 1 гб.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, брали ребёнку, он счастлив. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
неплохой телик, звук изображение класс, на яндексе.С интернета можно смотреть фильмы без проблем.Все обновилось и подгрузилось.Мне 53 года.Я все сама подключила и запустила.Прост в обращении без заморочек.Спасибо.Упакован аккуратно.Пришел с задержкой в пару дней.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом все хорошо, но меню подтупливает и при просмотре фильмов в Яндексе выкидывает…
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всем доброго дня. Коробка была немного рваная. Но телевизор в отличном состоянии. Сын просто в восторге.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой ТВ с Алисой. всё, как и было обещано. пульт, конечно, выглядит бедновато, но функционирует достойно
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала телевизор на дачу. Есть смарт ТВ, лаконичный интерфейс, хорошее качество изображения, удобный пульт - ничего лишнего. За свои деньги (16 т.р) при диагонали 40 - лучший вариант, который выбрали от широко известного производителя техники. Само изображение не тормозит, у нас немного подтормаживает интерфейс Смарт ТВ, но мы уверены, что этому две причины: 1) используем загородом, 2) провайдер. В остальном нареканий нет, очень довольны покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, второй Hyundai купила, благодарю.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Виктория Ф.

Достоинства:


Комментарий:
звук конечно не очень,но для кухни нормально. и минус,что сразу телевидение не включается, сначала приложения показывает.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
можно управлять голосом, но для этого на пульте нужно кнопку зажимать. подключили к своему аккаунту Яндекса с плюсом. всё отлично показывает. можно другие приложения с подпиской устанавливать, например иви, премьер и прочее
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Иван Ц.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо,работает отлично, покупкой доволен, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор,пришел хорошо упакован.Спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, но если бы не тупила Алиса то было бы супер
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Леонид Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришел раньше. все целое, настроился легко, изображение яркое. за небольшие деньги просто замечательно!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Рустам М.

Достоинства:


Комментарий:
Предъявлять претензии за такую стоимость глупо. Цена соответствует качеству. Да, меню тормозит, ну а что вы ожидали. Пока полет нормальный.


Телевизор Hyundai 40" H-LED40BS5003 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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