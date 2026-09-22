Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32" FULL HD QLED Smart Frameless черный
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730144
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х51х11
Вес, кг.
5.1
Описание товара Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32" FULL HD QLED Smart Frameless черный
Телевизоры с HQLED дисплеем раскрывают миллиард цветов с максимальной контрастностью и яркостью, обеспечивая великолепное качество изображения. Зритель сможет наслаждаться прекрасной детализацией как в самых темных, так и в самых ярких сценах.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Россия
Телевизоры с HQLED дисплеем раскрывают миллиард цветов с максимальной контрастностью и яркостью, обеспечивая великолепное качество изображения. Зритель сможет наслаждаться прекрасной детализацией как в самых темных, так и в самых ярких сценах.
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Телевизор Haier Smart TV S2 Pro 32" FULL HD QLED Smart Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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