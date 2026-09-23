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Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный

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Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный - фото 1
Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный - фото 2
Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
36
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
100x100 мм
  • Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный - фото 1
  • Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный - фото 2
  • Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612139
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OneForAll
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
36
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
100x100 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х15
Вес, кг.
1

Описание товара Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный

Настенный кронштейн с наклонной конструкцией от компании OneForAll WM2121 позволяет эффективно решить проблему крепления телевизоров или мониторов с диагональю от 13 до 27 дюймов (от 33 до 69 см) к стене. Небольшая конструкция позволяет сэкономить драгоценное место. Угол наклона вниз 15 градусов, что позволяет наслаждаться просмотром телевизора лежа на кровати. Так же, кронштейн компактный, минимальное расстояние от стены 36 мм. Очень прост в установке, в комплект входит все необходимое (монтажные болты и подробная инструкция по установке). Если вы не знаете точно, на какой высоте лучше всего установить свой новый телевизионный кронштейн, просто загрузите бесплатное приложение One For All, выберите ваш кронштейн и позвольте приложению определить оптимальную высоту установки телевизора. Помимо подбора высоты, в приложении также есть: инструкции по установке, симулятор уровня, фонарь и другое.

Отзывы о товаре Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
OneForAll
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
36
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
100x100 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн с наклонной конструкцией от компании OneForAll WM2121 позволяет эффективно решить проблему крепления телевизоров или мониторов с диагональю от 13 до 27 дюймов (от 33 до 69 см) к стене. Небольшая конструкция позволяет сэкономить драгоценное место. Угол наклона вниз 15 градусов, что позволяет наслаждаться просмотром телевизора лежа на кровати. Так же, кронштейн компактный, минимальное расстояние от стены 36 мм. Очень прост в установке, в комплект входит все необходимое (монтажные болты и подробная инструкция по установке). Если вы не знаете точно, на какой высоте лучше всего установить свой новый телевизионный кронштейн, просто загрузите бесплатное приложение One For All, выберите ваш кронштейн и позвольте приложению определить оптимальную высоту установки телевизора. Помимо подбора высоты, в приложении также есть: инструкции по установке, симулятор уровня, фонарь и другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный - стоимость товара 770 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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