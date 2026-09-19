Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный
Универсальный адаптер ONKRON A2G предназначен для установки мониторов с размерами монтажных отверстий 100х200, 200х100, 200х200 на любой кронштейн ONKRON с VESA-панелью, обладающей монтажными отверстиями 75х75 и 100х100 мм. Адаптер изготовлен из высококачественной стали, что позволяет крепко зафиксировать монитор на кронштейне. Адаптер поставляется с комплектов винтов для крепления адаптера к кронштейну, а также болты для монитора, которые могут пригодиться при установке нового монитора. Адаптер совместим с мониторами, экранами, ТВ и LED-панелями с размерами монтажных отверстий 100х200, 200х100 и 200х200 мм. Адаптер совместим со всеми кронштейнами ONKRON, c размерами VESA-панели 75x75 и 100x100 мм. Адаптер произведён из высококачественной стали холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечивает его прочность и долговечность.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
-
В наличииЦена 1 180 руб. 2 517 руб.295 руб. в СплитКронштейн для телевизора Arm Media STEEL-4 new черный 22"-65" ма...
-
В наличииЦена 1 240 руб. 2 161 руб.310 руб. в СплитКронштейн HOLDER PR-103-B черный
-
В наличииЦена 1 380 руб. 2 936 руб.345 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax DIX-14 черный 15"-42" макс.20кг ...
-
В наличииЦена 1 420 руб. 2 794 руб.355 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50...
-
В наличииЦена 1 840 руб. 3 584 руб.460 руб. в СплитКронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM6221 наклонный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Onkron A2G (макс.1.8кг) черный