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Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-M2 (макс. 7кг) черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-M2 (макс. 7кг) черный

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Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-M2 (макс. 7кг) черный - фото 1
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-M2 (макс. 7кг) черный - фото 2
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-M2 (макс. 7кг) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление на монитор
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Максимальная нагрузка, кг
7
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-M2 (макс. 7кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-M2 (макс. 7кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-M2 (макс. 7кг) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
830 руб.  1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359497
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Крепление на монитор
Размер VESA
75х75, 100х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Максимальная нагрузка, кг
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х9х4
Вес, г.
766

Описание товара Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-M2 (макс. 7кг) черный

Комплект адаптеров для крепления мониторов на кронштейн без стандартов VESA. Устанавливаются на любые VESA пластины со стандартами крепления 75х75 мм и 100х100 мм. Подходит для мониторов с толщиной корпуса от 26,5 мм до 65 мм и диагональю экрана от 13 до 27 дюймов. Возможность установки адаптеров в различном положении. Надежное и безопасное крепление.

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-M2 (макс. 7кг) черный




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Крепление на монитор
Размер VESA
75х75, 100х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Максимальная нагрузка, кг
7
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект адаптеров для крепления мониторов на кронштейн без стандартов VESA. Устанавливаются на любые VESA пластины со стандартами крепления 75х75 мм и 100х100 мм. Подходит для мониторов с толщиной корпуса от 26,5 мм до 65 мм и диагональю экрана от 13 до 27 дюймов. Возможность установки адаптеров в различном положении. Надежное и безопасное крепление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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