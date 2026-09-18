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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 875 черный 13"-27" макс.20кг настенный поворот и наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 875 черный 13"-27" макс.20кг настенный поворот и наклон

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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 875 черный 13&quot;-27&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 875 черный 13&quot;-27&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
отступ от стены
Максимальная нагрузка, кг
20
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 875 черный 13&quot;-27&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 875 черный 13&quot;-27&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
800 руб.  1 947 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325490
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
отступ от стены
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х5
Вес, г.
915

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 875 черный 13"-27" макс.20кг настенный поворот и наклон

Кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 875 черный, диагональ 13-27, максимальная нагрузка 20 кг, настенный, поворотный и наклонный. Для монтажа на стене телеприемников или мониторов в небольшом жилом или офисном помещении можно использовать кронштейн ULTRAMOUNTS UM 875. Это позволит значительно сэкономить пространство и использовать его по другому назначению. Он представляет собой долговечную конструкцию, для установки которой не потребуется специальных инструментов, знаний и умений. Изготовлен из стали высокого качества в классическом черном цветовом решении, которое не внесет дисгармонии в устоявшийся интерьер. Кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 875 позволяет поворачивать экран в обе стороны до 90 градусов. Предусмотрено изменение угла наклона монитора в диапазоне от -10 до +3 градусов. Все изменения осуществляются в ручном режиме.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 875 черный 13"-27" макс.20кг настенный поворот и наклон




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
отступ от стены
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 875 черный, диагональ 13-27, максимальная нагрузка 20 кг, настенный, поворотный и наклонный. Для монтажа на стене телеприемников или мониторов в небольшом жилом или офисном помещении можно использовать кронштейн ULTRAMOUNTS UM 875. Это позволит значительно сэкономить пространство и использовать его по другому назначению. Он представляет собой долговечную конструкцию, для установки которой не потребуется специальных инструментов, знаний и умений. Изготовлен из стали высокого качества в классическом черном цветовом решении, которое не внесет дисгармонии в устоявшийся интерьер. Кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 875 позволяет поворачивать экран в обе стороны до 90 градусов. Предусмотрено изменение угла наклона монитора в диапазоне от -10 до +3 градусов. Все изменения осуществляются в ручном режиме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 875 черный 13"-27" макс.20кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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