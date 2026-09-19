Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron PRO7M (макс.45кг) черный
Кронштейн рассчитан на размещение экрана диагональю от 40 до 70 дюймов. Максимальный выдерживаемый вес составляет 45 кг. Производитель предусмотрел различные варианты крепления VESA:75 x75, 100x100, 200х200, 200х300, 300х200, 300х300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 600x400 мм. Широкий выбор делает максимально удобным подбор размещаемой панели. Кронштейн изготовлен из стали высокого класса, что делает его сверхпрочным. Вы будете уверены в безопасности своего экрана. Вылет от стены в сложенном виде составляет 70~80 мм, в разложенном достигает 260~270 мм. Широкий диапазон позволяет выдвинуть панель на комфортное для глаз расстояние. Механизм защелок на направляющих позволяет легко снять ТВ, лишь потянув за специальные фиксаторы – это преимущество позволит сэкономить время и силы в процессе установки. Портретная и альбомная ориентация экранов позволят расширить возможности применения цифровой рекламы.
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