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Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 704 черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 704 черный

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Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 704 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
поворот и наклон верт.перемещ.
Максимальная нагрузка, кг
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
2 320 руб.  5 568 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158284
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
поворот и наклон верт.перемещ.
Максимальная нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х33х11
Вес, кг.
3.93

Описание товара Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 704 черный

Для использования с мониторами диагональю 13-27, весом до 10 кг. Возможен наклон и подъем до 45 градусов Поворот влево и вправо на 45 градусов. Вращение на 360 градусов.

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 704 черный




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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
поворот и наклон верт.перемещ.
Максимальная нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Описание
Для использования с мониторами диагональю 13-27, весом до 10 кг. Возможен наклон и подъем до 45 градусов Поворот влево и вправо на 45 градусов. Вращение на 360 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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