Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 704 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
поворот и наклон верт.перемещ.
Максимальная нагрузка, кг
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%2 320 руб. 5 568 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 158284
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
поворот и наклон верт.перемещ.
Максимальная нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х33х11
Вес, кг.
3.93
Описание товара Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 704 черный
Для использования с мониторами диагональю 13-27, весом до 10 кг. Возможен наклон и подъем до 45 градусов Поворот влево и вправо на 45 градусов. Вращение на 360 градусов.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
поворот и наклон верт.перемещ.
Максимальная нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Для использования с мониторами диагональю 13-27, весом до 10 кг. Возможен наклон и подъем до 45 градусов Поворот влево и вправо на 45 градусов. Вращение на 360 градусов.
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