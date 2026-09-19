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Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный

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Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 5
Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 6
Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 7
Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 8
Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
2 310 руб.  5 078 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 423567
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х4
Вес, кг.
3.5

Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный

Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON NP40 в черном цвете предназначен для дисплеев с диагональю от 32 до 65 дюймов (81, 28 - 165, 1 см). Одним из основных его преимуществ является станет универсальность – он подходит для большинства ТВ, как с маленькой, так и с большой диагональю и весом до 35 кг. Этот кронштейн обладает широчайшими возможностями регулировки. Три надёжных осевых соединения обеспечивают возможность маневренного поворота на угол до 180°. Для поворота телевизора Вам не нужно использовать дополнительных приспособлений или прилагать усилия. Вы сможете повернуть ТВ и изменить расстояние от стены лёгким движением руки, при этом телевизор зафиксируется в настроенном положении.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Onkron NP40 (макс.35кг) черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON NP40 в черном цвете предназначен для дисплеев с диагональю от 32 до 65 дюймов (81, 28 - 165, 1 см). Одним из основных его преимуществ является станет универсальность – он подходит для большинства ТВ, как с маленькой, так и с большой диагональю и весом до 35 кг. Этот кронштейн обладает широчайшими возможностями регулировки. Три надёжных осевых соединения обеспечивают возможность маневренного поворота на угол до 180°. Для поворота телевизора Вам не нужно использовать дополнительных приспособлений или прилагать усилия. Вы сможете повернуть ТВ и изменить расстояние от стены лёгким движением руки, при этом телевизор зафиксируется в настроенном положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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