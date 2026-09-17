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Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный

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Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
потолочный
Расстояние от стены (потолка), мм
566
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
60
  • Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
2 920 руб.  5 781 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158294
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Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
потолочный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
566
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х19х12
Вес, кг.
4.9

Описание товара Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный

Описание Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный ( в регионах России). Потолочное крепление для телевизоров с диагональю от 32" до 65" и весом не более 60 кг Потолочное крепление для телевизоров с диагональю от 32" до 65" и весом не более 60 кг Характеристики: Размеры крепежных отверстий: 200х200, 200х300, 300х300, 400х400 мм Расстояние от потолка: 560 - 950 мм Угол наклона: 15°, 30° Угол поворота: 360° Цвет: черный Особенности: Телевизор регулируется в 12 положениях по высоте с шагом в 4 см. Вы сможете подобрать наиболее удобное положение монитора в зависимости от размеров помещения и величины аудитории. Кронштейн оснащен специальной защелкой AUTOLOCK. При установке телевизора на кронштейн, она защелкивается автоматически и надежно фиксирует экран. Хотите перевесить телевизор? Просто потяните за стропу, защелка разомкнется, и телевизор можно снять с кронштейна. Гарантия - 5 лет Страна-производитель - Россия

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный




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Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
потолочный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
566
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
60
Страна производитель
Китай
Описание
Описание Кронштейн для телевизора Holder PR-101-B черный ( в регионах России). Потолочное крепление для телевизоров с диагональю от 32" до 65" и весом не более 60 кг Потолочное крепление для телевизоров с диагональю от 32" до 65" и весом не более 60 кг Характеристики: Размеры крепежных отверстий: 200х200, 200х300, 300х300, 400х400 мм Расстояние от потолка: 560 - 950 мм Угол наклона: 15°, 30° Угол поворота: 360° Цвет: черный Особенности: Телевизор регулируется в 12 положениях по высоте с шагом в 4 см. Вы сможете подобрать наиболее удобное положение монитора в зависимости от размеров помещения и величины аудитории. Кронштейн оснащен специальной защелкой AUTOLOCK. При установке телевизора на кронштейн, она защелкивается автоматически и надежно фиксирует экран. Хотите перевесить телевизор? Просто потяните за стропу, защелка разомкнется, и телевизор можно снять с кронштейна. Гарантия - 5 лет Страна-производитель - Россия
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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