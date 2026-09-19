Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1700 (макс. 55кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
26-65
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%5 540 руб. 11 339 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359498
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 200x300, 300x300, 200x400, 400x200, 400x300, 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-65
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х32х15
Вес, кг.
8.1
Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1700 (макс. 55кг) черный
Потолочный кронштейн для LCD/LED телевизоров размером от 26 до 65 дюймов с максимальным весом до 55 кг с возможностью крепления на наклонный потолок. Надежная стальная конструкция. Регулировка наклона 0-25? и углом поворота ±180?. Максимальные крепежные размеры 400х400 мм (стандарт VESA).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 200x300, 300x300, 200x400, 400x200, 400x300, 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-65
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Потолочный кронштейн для LCD/LED телевизоров размером от 26 до 65 дюймов с максимальным весом до 55 кг с возможностью крепления на наклонный потолок. Надежная стальная конструкция. Регулировка наклона 0-25? и углом поворота ±180?. Максимальные крепежные размеры 400х400 мм (стандарт VESA).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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