Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 890 (макс.30кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
17-43
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%1 820 руб. 4 412 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408482
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
17-43
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х25х6
Вес, кг.
2.6
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 890 (макс.30кг) черный
Потолочный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM890. Диагональ экрана: 17-43. VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200. Максимальная нагрузка: 30 кг. Расстояние от потолка: 608-858 мм. Угол поворота: +/-90°. Угол наклона: +20°~-20°. Материал: холоднокатаная сталь. Протестировано весом в 3 раза больше. Идеален для размещения в торговых залах. Телескопическая регулировка высоты. Свободно наклоняется и поворачивается на шарнирах, легко отрегулировать оптимальное для просмотра положение экрана и угол наклона. Направляющая кабеля поможет аккуратно расположить провода.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100, 200x100, 200x200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
17-43
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Потолочный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM890. Диагональ экрана: 17-43. VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200. Максимальная нагрузка: 30 кг. Расстояние от потолка: 608-858 мм. Угол поворота: +/-90°. Угол наклона: +20°~-20°. Материал: холоднокатаная сталь. Протестировано весом в 3 раза больше. Идеален для размещения в торговых залах. Телескопическая регулировка высоты. Свободно наклоняется и поворачивается на шарнирах, легко отрегулировать оптимальное для просмотра положение экрана и угол наклона. Направляющая кабеля поможет аккуратно расположить провода.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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