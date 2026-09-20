Top.Mail.Ru
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20"-55" до 30 кг черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20"-55" до 30 кг черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 1
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 2
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 3
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 4
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 5
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 6
Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 1
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 2
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 3
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 4
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 5
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 6
  • Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20&quot;-55&quot; до 30 кг черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
2 200 руб.  3 919 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503285
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Размеры в упаковке, см
28х27х8
Вес, кг.
3.77

Описание товара Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20"-55" до 30 кг черный

Кронштейн Kromax Optima-414 идеален для установки телевизоров и мониторов с диагональю экрана от 20 до 55 дюймов. Кронштейн Kromax Optima-414 позволяет регулировать углы наклона и поворота. Система шарниров позволяет регулировать положение экрана телевизора, оптимизируя пространство помещения и добиваясь наиболее удобного расположения экрана для просмотра. В комплекте поставки крепления есть вся необходимая фурнитура для монтажа.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20"-55" до 30 кг черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Описание
Кронштейн Kromax Optima-414 идеален для установки телевизоров и мониторов с диагональю экрана от 20 до 55 дюймов. Кронштейн Kromax Optima-414 позволяет регулировать углы наклона и поворота. Система шарниров позволяет регулировать положение экрана телевизора, оптимизируя пространство помещения и добиваясь наиболее удобного расположения экрана для просмотра. В комплекте поставки крепления есть вся необходимая фурнитура для монтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-414 20"-55" до 30 кг черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...