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Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный

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Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 1
Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 2
Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 3
Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 4
Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 5
Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 6
Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 7
Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 8
Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 9
Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для монитора
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
  • Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 4
  • Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 5
  • Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 6
  • Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 7
  • Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 8
  • Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 9
  • Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
5 330 руб.  11 158 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422649
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для монитора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х18х11
Вес, кг.
3.85

Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный

Настольный наклонно-поворотный кронштейн для монитора, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G70 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 34 дюймов (33,02– 86,36 см) и весом от 1 до 8 кг. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную вам позицию. Прочная конструкция из алюминия надежно его удержит. Кронштейн ONKRON G70 поможет вам освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Это стильное настольное крепление станет хорошим решением для вашего дома или офиса. Сложный технический процесс изготовления газовой пружины, качественные клапаны и износостойкая сталь цилиндра пружины в совокупности обеспечивают максимизацию преимуществ и удобств для пользователя, а именно: плавную регулировку положения монитора без рывков и отскоков, устойчивость в установленном положении независимо от веса монитора, значительный ресурс газовой пружины, рассчитанный минимум на 50.000 нагрузочных циклов. Кронштейн универсален за счет нескольких предусмотренных производителем размеров VESA – 75x75 мм и 100x100 мм. Встроенный в корпус кабель-канал позволит спрятать и зафиксировать провода для удобства и эстетичного внешнего вида. С углом наклона от -35 до +35 градусов можно максимально комфортным образом настроить монитор под индивидуальные параметры. Разместив его в нужном положении относительно положения за столом, Вы сохраните правильную осанку и хорошее зрение. Вы можете повернуть монитор вокруг своей оси на 180°. Это преимущество позволяет с легкостью регулировать углы обзора и делать просмотр более доступным из любой точки помещения. Специальный механизм, предусмотренный конструкцией кронштейна, позволит сделать процесс установки экрана более легким и быстрым. Производитель предусмотрел возможность разместить монитор вертикально – в портретной ориентации. Это преимущество добавляет удобства в работе дизайнеров, программистов.

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Onkron G70 (макс.8кг) черный




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для монитора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный наклонно-поворотный кронштейн для монитора, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G70 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 34 дюймов (33,02– 86,36 см) и весом от 1 до 8 кг. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную вам позицию. Прочная конструкция из алюминия надежно его удержит. Кронштейн ONKRON G70 поможет вам освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Это стильное настольное крепление станет хорошим решением для вашего дома или офиса. Сложный технический процесс изготовления газовой пружины, качественные клапаны и износостойкая сталь цилиндра пружины в совокупности обеспечивают максимизацию преимуществ и удобств для пользователя, а именно: плавную регулировку положения монитора без рывков и отскоков, устойчивость в установленном положении независимо от веса монитора, значительный ресурс газовой пружины, рассчитанный минимум на 50.000 нагрузочных циклов. Кронштейн универсален за счет нескольких предусмотренных производителем размеров VESA – 75x75 мм и 100x100 мм. Встроенный в корпус кабель-канал позволит спрятать и зафиксировать провода для удобства и эстетичного внешнего вида. С углом наклона от -35 до +35 градусов можно максимально комфортным образом настроить монитор под индивидуальные параметры. Разместив его в нужном положении относительно положения за столом, Вы сохраните правильную осанку и хорошее зрение. Вы можете повернуть монитор вокруг своей оси на 180°. Это преимущество позволяет с легкостью регулировать углы обзора и делать просмотр более доступным из любой точки помещения. Специальный механизм, предусмотренный конструкцией кронштейна, позволит сделать процесс установки экрана более легким и быстрым. Производитель предусмотрел возможность разместить монитор вертикально – в портретной ориентации. Это преимущество добавляет удобства в работе дизайнеров, программистов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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