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Кронштейн для телевизора Kromax STAR-44 серый 26"-65" макс.50кг настенный наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Kromax STAR-44 серый 26"-65" макс.50кг настенный наклон

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Кронштейн для телевизора Kromax STAR-44 серый 26&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax STAR-44 серый 26&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Kromax STAR-44 серый 26&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax STAR-44 серый 26&quot;-65&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
2 130 руб.  4 151 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325619
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х17х6
Вес, кг.
3.08

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax STAR-44 серый 26"-65" макс.50кг настенный наклон

KROMAX STAR-44 надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 50 кг. Простая конструкция KROMAX STAR-44 идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонная конструкция регулировать экран вверх и вниз на ±12°. Кронштейн подходит для большинства телевизоров диагональю 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 60, 65 дюймов популярных брендов. Крепёжные отверстия KROMAX STAR-44 изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию KROMAX STAR-44 входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX STAR-44 демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax STAR-44 серый 26"-65" макс.50кг настенный наклон




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
KROMAX STAR-44 надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 50 кг. Простая конструкция KROMAX STAR-44 идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонная конструкция регулировать экран вверх и вниз на ±12°. Кронштейн подходит для большинства телевизоров диагональю 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 60, 65 дюймов популярных брендов. Крепёжные отверстия KROMAX STAR-44 изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию KROMAX STAR-44 входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX STAR-44 демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax STAR-44 серый 26"-65" макс.50кг настенный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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