Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22"-65" макс.45кг настенный поворот и наклон
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-407 серый 22"-65" макс.45кг настенный поворот и наклон
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX OPTIMA-407 GREY TITAN надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 45 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на +5 -15°, поворачивать влево и вправо на 160°, и выдвигать на 55-470 мм.Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других.Крепёжные отверстия изготовлены по стандарту VESA.В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX OPTIMA-407 GREY TITAN демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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