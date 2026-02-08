Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%3 600 руб. 9 293 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408492
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х22х7
Вес, кг.
2.2
Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный
Настенный наклонно-поворотный кронштейн для монитора, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G150 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 34 дюймов (33,02– 86,36 см) и весом от 1 до 8 кг. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную Вам позицию. Прочная конструкция из алюминия надежно удержит монитор. Кронштейн ONKRON G150 поможет освободить место на рабочей поверхности. Это стильное крепление станет хорошим решением для Вашего дома или офиса.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-34
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Настенный наклонно-поворотный кронштейн для монитора, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G150 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 34 дюймов (33,02– 86,36 см) и весом от 1 до 8 кг. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную Вам позицию. Прочная конструкция из алюминия надежно удержит монитор. Кронштейн ONKRON G150 поможет освободить место на рабочей поверхности. Это стильное крепление станет хорошим решением для Вашего дома или офиса.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка отсутствовала совсем. Сама конструкция выглядит очень надёжной. Добавлю отчёт позже. Просто супер, удобно и подстёгивает на покупку монитора по-больше!!!
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн хороший, крепкий. Телек 43 дюйма повесил без проблем и отрегулировал. Но коробка повидала многое...
Достоинства:
Комментарий:
Все топ!!! Качественная штука!!! Читайте инструкцию внимательно, перед установкой и особенно регулировку...!!!
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн отличный. Но двигается ОЧЕНЬ туго, а некоторые из подвижных частей нельзя отрегулировать по нагрузке
Достоинства:
Комментарий:
отличный кронштейн, я бы сказал идеальный, тяжелый и крепкий, крепление в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка отсутствовала совсем. Сама конструкция выглядит очень надёжной. Добавлю отчёт позже.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не повесил, но комплект порадовал, выглядит качественно
Достоинства:
Комментарий:
хорошее крепление, монитор держит, крепится удобно
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, была задача совместить рабочее место комп и телевизор. и благодаря данному девайсу все получилось покупал за 3600
Достоинства:
Комментарий:
хорошее крепление, купил второй уже, мониторы не занимают стол, регулировка по высоте и расстоянию удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал с небольшими переделками под микроскоп, бомба
Достоинства:
Комментарий:
Ели бы я знал раньше, что есть такие кронштейны, то покупал бы именно от этой фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная конструкция. Для кухни отличная вещь. Особенно удобен подъем верх-низ и механизм поворота, позволяющий поворачивать телевизор на 180 градусов. Очень подробная инструкция по его установке.
Достоинства:
Комментарий:
шикарный кронштейн ребенок счастлив, можно теперь и уроки сделать что бы монитор не мешал, и удобно посидеть поработать за компьютером.
Достоинства:
Комментарий:
супер,наконец убрал монитор со стола прям супер , кронштейн алюминь ,крепится на заводские дюбеля отлично . при сложеном состоянии место крепленич смещено отностельно к креплению монитора учитывайте
Достоинства:
Комментарий:
Просто идеальное качество. Я в восторге, даже жаль, что на этот кронштейн можно смотреть только с боку. ОООООЧень аккуратно и красиво, и удобно. Пришёл кронштейн вовремя. Товар и продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный кронштейн, берем уже второй регулируется прекрасно, несложный монтаж
Достоинства:
Комментарий:
Со своей задачей справляется хорошо, качество материала очень хорошая, но сборка не очень, все прокоречивается очень туго или если расслабить то не держит, поэтому пришлось зафиксировать в одном положении.
Достоинства:
Комментарий:
повесил на стену монитор на этот кронштейн. отлично держится, висит, в двух положениях фиксируется. Рад покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Доставили вовремя,устанавливается и регулируется легко ,мне и сыну понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Самый хороший кронштейн, если надо вешать на стену. У меня стол прикреплен к стене и это решило проблему крепления нескольких мониторов. Есть возможность регулировки жесткости каждого сочленения. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл запечатанным, доволен его функционалом - монитор можно поворачивать в любой плоскости, что очень удобно.
Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Onkron G150 (макс.8кг) черный
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка отсутствовала совсем. Сама конструкция выглядит очень надёжной. Добавлю отчёт позже. Просто супер, удобно и подстёгивает на покупку монитора по-больше!!!
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн хороший, крепкий. Телек 43 дюйма повесил без проблем и отрегулировал. Но коробка повидала многое...
Достоинства:
Комментарий:
Все топ!!! Качественная штука!!! Читайте инструкцию внимательно, перед установкой и особенно регулировку...!!!
Достоинства:
Комментарий:
Кронштейн отличный. Но двигается ОЧЕНЬ туго, а некоторые из подвижных частей нельзя отрегулировать по нагрузке
Достоинства:
Комментарий:
отличный кронштейн, я бы сказал идеальный, тяжелый и крепкий, крепление в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка отсутствовала совсем. Сама конструкция выглядит очень надёжной. Добавлю отчёт позже.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не повесил, но комплект порадовал, выглядит качественно
Достоинства:
Комментарий:
хорошее крепление, монитор держит, крепится удобно
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, была задача совместить рабочее место комп и телевизор. и благодаря данному девайсу все получилось покупал за 3600
Достоинства:
Комментарий:
хорошее крепление, купил второй уже, мониторы не занимают стол, регулировка по высоте и расстоянию удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Использовал с небольшими переделками под микроскоп, бомба
Достоинства:
Комментарий:
Ели бы я знал раньше, что есть такие кронштейны, то покупал бы именно от этой фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная конструкция. Для кухни отличная вещь. Особенно удобен подъем верх-низ и механизм поворота, позволяющий поворачивать телевизор на 180 градусов. Очень подробная инструкция по его установке.
Достоинства:
Комментарий:
шикарный кронштейн ребенок счастлив, можно теперь и уроки сделать что бы монитор не мешал, и удобно посидеть поработать за компьютером.
Достоинства:
Комментарий:
супер,наконец убрал монитор со стола прям супер , кронштейн алюминь ,крепится на заводские дюбеля отлично . при сложеном состоянии место крепленич смещено отностельно к креплению монитора учитывайте
Достоинства:
Комментарий:
Просто идеальное качество. Я в восторге, даже жаль, что на этот кронштейн можно смотреть только с боку. ОООООЧень аккуратно и красиво, и удобно. Пришёл кронштейн вовремя. Товар и продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный кронштейн, берем уже второй регулируется прекрасно, несложный монтаж
Достоинства:
Комментарий:
Со своей задачей справляется хорошо, качество материала очень хорошая, но сборка не очень, все прокоречивается очень туго или если расслабить то не держит, поэтому пришлось зафиксировать в одном положении.
Достоинства:
Комментарий:
повесил на стену монитор на этот кронштейн. отлично держится, висит, в двух положениях фиксируется. Рад покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Доставили вовремя,устанавливается и регулируется легко ,мне и сыну понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Самый хороший кронштейн, если надо вешать на стену. У меня стол прикреплен к стене и это решило проблему крепления нескольких мониторов. Есть возможность регулировки жесткости каждого сочленения. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл запечатанным, доволен его функционалом - монитор можно поворачивать в любой плоскости, что очень удобно.