Кронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
186
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Совместимость с креплением VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%800 руб. 1 465 руб.
В наличии
Код товара: 614145
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Загружаем...
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Загружаем...
800 руб. -45%
1 465 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
186
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Совместимость с креплением VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х3
Вес, кг.
1.5
Описание товара Кронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
OFA WM4241 – наклонно-поворотный кронштейн для телевизора или монитора с диагональю экрана от 19 до 42 дюймов (42-107 см) и максимальным весом до 30 кг. Многофункциональный кронштейн OFA WM4241 позволит наклонять и поворачивать экран вашего телевизора, в так же сдвигать и отодвигать его от стены при помощи двухколенной конструкции. Вы легко можете установить ТВ в угол комнаты или кухни.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
186
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Совместимость с креплением VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Страна производитель
Китай
OFA WM4241 – наклонно-поворотный кронштейн для телевизора или монитора с диагональю экрана от 19 до 42 дюймов (42-107 см) и максимальным весом до 30 кг. Многофункциональный кронштейн OFA WM4241 позволит наклонять и поворачивать экран вашего телевизора, в так же сдвигать и отодвигать его от стены при помощи двухколенной конструкции. Вы легко можете установить ТВ в угол комнаты или кухни.
Кронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200 - купить по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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