Кронштейн для мониторов Onkron G80W белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%3 360 руб. 7 439 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507750
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
75x75, 100х100
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х13
Вес, кг.
2.38
Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron G80W белый
Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную вам позицию. Производитель предусмотрел возможность разместить монитор вертикально – в портретной ориентации. Это преимущество добавляет удобства в работе дизайнеров, программистов. Кронштейн ONKRON G80 поможет вам оптимально организовать пространство и освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Это стильное настольное крепление станет хорошим решением для вашего дома или офиса.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
75x75, 100х100
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную вам позицию. Производитель предусмотрел возможность разместить монитор вертикально – в портретной ориентации. Это преимущество добавляет удобства в работе дизайнеров, программистов. Кронштейн ONKRON G80 поможет вам оптимально организовать пространство и освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Это стильное настольное крепление станет хорошим решением для вашего дома или офиса.
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