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Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27"(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) купить с доставкой в Москве
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Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27"(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный)

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Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 1
Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 2
Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 3
Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 4
Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 5
Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 6
Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 7
Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
  • Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 1
  • Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 2
  • Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 3
  • Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 4
  • Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 5
  • Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 6
  • Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 7
  • Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
3 300 руб.  7 439 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 368651
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х13
Вес, кг.
2.57

Описание товара Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27"(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный)

ONKRON G80 - это стильный настольный кронштейн для одного монитора. Он подходит для большинства компьютерных мониторов весом до 8 кг с диагональю от 13 до 32 дюймов, поддерживающих VESA 75x75mm и 100x100mm. Прочная конструкция из стали и алюминия надежно удерживает ваш монитор, а стильный окрас идеально впишется в любой интерьер. С легкостью регулируйте углы обзора одним касанием руки, отодвигайте монитор или наклоните его, когда вам это необходимо. Сложный технический процесс изготовления газовой пружины, качественные клапаны и износостойкая сталь цилиндра пружины в совокупности обеспечивают максимизацию преимуществ и удобств для пользователя, а именно: плавную регулировку положения монитора без рывков и отскоков, устойчивость в установленном положении независимо от веса монитора, значительный ресурс газовой пружины, рассчитанный минимум на 50.000 нагрузочных циклов. Настольный кронштейн G80 поддерживает стандарты VESA 75x75mm и 100x100mm. Монитор имеет угол наклона от +90 до -45, а также вращение самого кронштейна +90 ~ -90 для максимального комфорта. Кронштейн имеет встроенный кабель-канал, который скроет все провода вашего монитора, сохраняя стильный вид вашего рабочего места. Кронштейн легко устанавливается на край вашего рабочего стола. Мягкие накладки защищают поверхность стола от возможных царапин. Быстрая и простая установка, а при необходимости кронштейн можно переместить на другой угол стола. Настольный кронштейн можно установить с помощью струбцины через отверстие в столе. Надежное крепление на столе для тех, кто нашел идеальное место для своего монитора.

Отзывы о товаре Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27"(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный)




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Описание
ONKRON G80 - это стильный настольный кронштейн для одного монитора. Он подходит для большинства компьютерных мониторов весом до 8 кг с диагональю от 13 до 32 дюймов, поддерживающих VESA 75x75mm и 100x100mm. Прочная конструкция из стали и алюминия надежно удерживает ваш монитор, а стильный окрас идеально впишется в любой интерьер. С легкостью регулируйте углы обзора одним касанием руки, отодвигайте монитор или наклоните его, когда вам это необходимо. Сложный технический процесс изготовления газовой пружины, качественные клапаны и износостойкая сталь цилиндра пружины в совокупности обеспечивают максимизацию преимуществ и удобств для пользователя, а именно: плавную регулировку положения монитора без рывков и отскоков, устойчивость в установленном положении независимо от веса монитора, значительный ресурс газовой пружины, рассчитанный минимум на 50.000 нагрузочных циклов. Настольный кронштейн G80 поддерживает стандарты VESA 75x75mm и 100x100mm. Монитор имеет угол наклона от +90 до -45, а также вращение самого кронштейна +90 ~ -90 для максимального комфорта. Кронштейн имеет встроенный кабель-канал, который скроет все провода вашего монитора, сохраняя стильный вид вашего рабочего места. Кронштейн легко устанавливается на край вашего рабочего стола. Мягкие накладки защищают поверхность стола от возможных царапин. Быстрая и простая установка, а при необходимости кронштейн можно переместить на другой угол стола. Настольный кронштейн можно установить с помощью струбцины через отверстие в столе. Надежное крепление на столе для тех, кто нашел идеальное место для своего монитора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27"(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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