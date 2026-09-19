Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27"(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кронштейн настольный ONKRON G80 13-27"(д/мониторов, наклон -45°/+90°, поворот360°, 6,5кг,черный)
ONKRON G80 - это стильный настольный кронштейн для одного монитора. Он подходит для большинства компьютерных мониторов весом до 8 кг с диагональю от 13 до 32 дюймов, поддерживающих VESA 75x75mm и 100x100mm. Прочная конструкция из стали и алюминия надежно удерживает ваш монитор, а стильный окрас идеально впишется в любой интерьер. С легкостью регулируйте углы обзора одним касанием руки, отодвигайте монитор или наклоните его, когда вам это необходимо. Сложный технический процесс изготовления газовой пружины, качественные клапаны и износостойкая сталь цилиндра пружины в совокупности обеспечивают максимизацию преимуществ и удобств для пользователя, а именно: плавную регулировку положения монитора без рывков и отскоков, устойчивость в установленном положении независимо от веса монитора, значительный ресурс газовой пружины, рассчитанный минимум на 50.000 нагрузочных циклов. Настольный кронштейн G80 поддерживает стандарты VESA 75x75mm и 100x100mm. Монитор имеет угол наклона от +90 до -45, а также вращение самого кронштейна +90 ~ -90 для максимального комфорта. Кронштейн имеет встроенный кабель-канал, который скроет все провода вашего монитора, сохраняя стильный вид вашего рабочего места. Кронштейн легко устанавливается на край вашего рабочего стола. Мягкие накладки защищают поверхность стола от возможных царапин. Быстрая и простая установка, а при необходимости кронштейн можно переместить на другой угол стола. Настольный кронштейн можно установить с помощью струбцины через отверстие в столе. Надежное крепление на столе для тех, кто нашел идеальное место для своего монитора.
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