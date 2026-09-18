Кронштейн настенный ONKRON M5 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Максимальная нагрузка, кг
36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%3 300 руб. 8 159 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291016
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
150x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x400 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Максимальная нагрузка, кг
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, кг.
3.9
Описание товара Кронштейн настенный ONKRON M5 белый
Кронштейн для телевизора – это самый удобный и практичный способ установить свой любимый телевизор на стене, освобождая полезное пространство в комнате.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
150x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 200x400 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Максимальная нагрузка, кг
36
Страна производитель
Китай
Кронштейн для телевизора – это самый удобный и практичный способ установить свой любимый телевизор на стене, освобождая полезное пространство в комнате.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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