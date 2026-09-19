Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%3 630 руб. 7 346 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408390
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х13
Вес, кг.
2.93
Описание товара Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый
Многофункциональный - монитор на кронштейне можно поворачивать вокруг своей оси на 360°, наклонять вверх и вниз, придвигать или удалять от себя. Встроенная газовая пружина обеспечивает плавное и лёгкое движение экрана вверх и вниз в пределах 325мм, а также фиксацию монитора в любом промежуточном положении. Надежная алюминиевая конструкция. Встроенная система скрытой укладки соединительных кабелей. Два варианта установки на столешницу: за край стола и на поверхность стола.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Многофункциональный - монитор на кронштейне можно поворачивать вокруг своей оси на 360°, наклонять вверх и вниз, придвигать или удалять от себя. Встроенная газовая пружина обеспечивает плавное и лёгкое движение экрана вверх и вниз в пределах 325мм, а также фиксацию монитора в любом промежуточном положении. Надежная алюминиевая конструкция. Встроенная система скрытой укладки соединительных кабелей. Два варианта установки на столешницу: за край стола и на поверхность стола.
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T21w (макс.6.5кг) белый