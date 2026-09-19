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Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60" (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) купить с доставкой в Москве
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Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60" (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.)

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Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 1
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 2
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 3
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 4
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 5
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 6
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 7
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
36.4
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 1
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 2
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 3
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 4
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 5
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 6
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 7
  • Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60&quot; (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
3 380 руб.  7 395 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 368640
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
36.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х24х4
Вес, кг.
4

Описание товара Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60" (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.)

Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON M5 в черном цвете предназначен для дисплеев с диагональю от 37 до 70 дюймов (93,98 - 177,8 см). Он отлично подходит для современных digital-панелей с широкой диагональю и небольшим весом. Кронштейн выдерживает до 36,4 кг. Надежное крепление к стене подарит чувство безопасности Вам и Вашим близким. Также кронштейн является одним из самых маневренных в своей категории. Он обладает широчайшими возможностями наклона и поворота, предусматривает регулировку экрана по вертикали и горизонтали. Крепкий и прочный, при этом элегантный кронштейн станет стильным дополнением домашнего интерьера.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60" (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
36.4
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON M5 в черном цвете предназначен для дисплеев с диагональю от 37 до 70 дюймов (93,98 - 177,8 см). Он отлично подходит для современных digital-панелей с широкой диагональю и небольшим весом. Кронштейн выдерживает до 36,4 кг. Надежное крепление к стене подарит чувство безопасности Вам и Вашим близким. Также кронштейн является одним из самых маневренных в своей категории. Он обладает широчайшими возможностями наклона и поворота, предусматривает регулировку экрана по вертикали и горизонтали. Крепкий и прочный, при этом элегантный кронштейн станет стильным дополнением домашнего интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60" (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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