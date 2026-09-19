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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
37-70
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
36.4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
3 380 руб.
7 395
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 368640
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Описание товара Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60" (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.)
Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON M5 в черном цвете предназначен для дисплеев с диагональю от 37 до 70 дюймов (93,98 - 177,8 см). Он отлично подходит для современных digital-панелей с широкой диагональю и небольшим весом. Кронштейн выдерживает до 36,4 кг. Надежное крепление к стене подарит чувство безопасности Вам и Вашим близким. Также кронштейн является одним из самых маневренных в своей категории. Он обладает широчайшими возможностями наклона и поворота, предусматривает регулировку экрана по вертикали и горизонтали. Крепкий и прочный, при этом элегантный кронштейн станет стильным дополнением домашнего интерьера.
Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON M5 в черном цвете предназначен для дисплеев с диагональю от 37 до 70 дюймов (93,98 - 177,8 см). Он отлично подходит для современных digital-панелей с широкой диагональю и небольшим весом. Кронштейн выдерживает до 36,4 кг. Надежное крепление к стене подарит чувство безопасности Вам и Вашим близким. Также кронштейн является одним из самых маневренных в своей категории. Он обладает широчайшими возможностями наклона и поворота, предусматривает регулировку экрана по вертикали и горизонтали. Крепкий и прочный, при этом элегантный кронштейн станет стильным дополнением домашнего интерьера.
Кронштейн настенный ONKRON M5 32-60" (накл.-2°/+10°,поворот 140°, до 36.4кг, черн.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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