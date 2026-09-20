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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
23-55
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
1 500 руб.
3 034
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557660
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Описание товара Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23"-55" макс.45кг потолочный поворот и наклон
Выбор кронштейна для телевизора на первый взгляд может показаться сложным занятием. Cactus поможет определиться с лучшим вариантом для вашего дома или офиса. Потолочная установка новых кронштейнов от Cactus отлично подходит в тех случаях, когда нет близко расположенных стен или нет технической возможности разместить панель на стене. Кроме того, такой кронштейн существенно экономит напольное пространство, скрывает провода и отлично зонирует помещение. Кронштейн модели CS-CP07 позволяет также в случае необходимости вращать закрепленную ТВ-панель на 360 градусов, однако нужно не превышать вес техники, не более 45 кг.
Выбор кронштейна для телевизора на первый взгляд может показаться сложным занятием. Cactus поможет определиться с лучшим вариантом для вашего дома или офиса. Потолочная установка новых кронштейнов от Cactus отлично подходит в тех случаях, когда нет близко расположенных стен или нет технической возможности разместить панель на стене. Кроме того, такой кронштейн существенно экономит напольное пространство, скрывает провода и отлично зонирует помещение. Кронштейн модели CS-CP07 позволяет также в случае необходимости вращать закрепленную ТВ-панель на 360 градусов, однако нужно не превышать вес техники, не более 45 кг.
Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23"-55" макс.45кг потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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