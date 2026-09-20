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Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23"-55" макс.45кг потолочный поворот и наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23"-55" макс.45кг потолочный поворот и наклон

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Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23&quot;-55&quot; макс.45кг потолочный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23&quot;-55&quot; макс.45кг потолочный поворот и наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23&quot;-55&quot; макс.45кг потолочный поворот и наклон - фото 3
Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23&quot;-55&quot; макс.45кг потолочный поворот и наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
23-55
Максимальная нагрузка, кг
45
  • Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23&quot;-55&quot; макс.45кг потолочный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23&quot;-55&quot; макс.45кг потолочный поворот и наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23&quot;-55&quot; макс.45кг потолочный поворот и наклон - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23&quot;-55&quot; макс.45кг потолочный поворот и наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
1 500 руб.  3 034 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557660
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
400х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-55
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х29х10
Вес, кг.
8

Описание товара Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23"-55" макс.45кг потолочный поворот и наклон

Выбор кронштейна для телевизора на первый взгляд может показаться сложным занятием. Cactus поможет определиться с лучшим вариантом для вашего дома или офиса. Потолочная установка новых кронштейнов от Cactus отлично подходит в тех случаях, когда нет близко расположенных стен или нет технической возможности разместить панель на стене. Кроме того, такой кронштейн существенно экономит напольное пространство, скрывает провода и отлично зонирует помещение. Кронштейн модели CS-CP07 позволяет также в случае необходимости вращать закрепленную ТВ-панель на 360 градусов, однако нужно не превышать вес техники, не более 45 кг.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23"-55" макс.45кг потолочный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
400х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-55
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Описание
Выбор кронштейна для телевизора на первый взгляд может показаться сложным занятием. Cactus поможет определиться с лучшим вариантом для вашего дома или офиса. Потолочная установка новых кронштейнов от Cactus отлично подходит в тех случаях, когда нет близко расположенных стен или нет технической возможности разместить панель на стене. Кроме того, такой кронштейн существенно экономит напольное пространство, скрывает провода и отлично зонирует помещение. Кронштейн модели CS-CP07 позволяет также в случае необходимости вращать закрепленную ТВ-панель на 360 градусов, однако нужно не превышать вес техники, не более 45 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Cactus CS-CP07 черный 23"-55" макс.45кг потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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