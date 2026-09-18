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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
16
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
3 440 руб.
7 821
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325404
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Описание товара Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T13 черный 15"-32" макс.8кг настольный поворот и наклон верт.перемещ.
Кронштейн для двух мониторов настольный Arm Media LCD-T13 - идеальное решение для мониторов от 13 до 34, легко подстроится под ваши задачи: для работы и игр - с максимальным комфортом и удобством. Крепление имеет возможность регулировки по высоте и вылету на 400 мм, а также наклона экрана в пределах угла ±45°, поворота на 360° и вращения на 360°. Подходит для использования с мониторами от таких известных производителей. Мощная стальная конструкция обеспечивает надежную фиксацию мониторов с максимальной нагрузкой до 2*8 кг. Кабель-каналы спрятаны вдоль кронштейна, а съемная монтажная пластина облегчает процесс монтажа. VESA-крепления 75 x 75 и 100 x 100 позволяют легко и быстро установить мониторы на кронштейне.
Кронштейн для двух мониторов настольный Arm Media LCD-T13 - идеальное решение для мониторов от 13 до 34, легко подстроится под ваши задачи: для работы и игр - с максимальным комфортом и удобством. Крепление имеет возможность регулировки по высоте и вылету на 400 мм, а также наклона экрана в пределах угла ±45°, поворота на 360° и вращения на 360°. Подходит для использования с мониторами от таких известных производителей. Мощная стальная конструкция обеспечивает надежную фиксацию мониторов с максимальной нагрузкой до 2*8 кг. Кабель-каналы спрятаны вдоль кронштейна, а съемная монтажная пластина облегчает процесс монтажа. VESA-крепления 75 x 75 и 100 x 100 позволяют легко и быстро установить мониторы на кронштейне.
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T13 черный 15"-32" макс.8кг настольный поворот и наклон верт.перемещ. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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