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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 812F черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 812F черный

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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 812F черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 812F черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 812F черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 812F черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
960 руб.  1 553 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158309
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х18х3
Вес, кг.
1.15

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 812F черный

Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 812F черный

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 812F черный




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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 812F черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 812F черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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