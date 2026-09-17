Top.Mail.Ru
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг.

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 1
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 2
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 3
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 4
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 5
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 6
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 7
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 8
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 9
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 10
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 11
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 12
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 13
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 14
Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Максимальная нагрузка, кг
30
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 1
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 2
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 3
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 4
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 5
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 6
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 7
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 8
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 9
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 10
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 11
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 12
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 13
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 14
  • Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 020 руб.  1 741 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33226
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг.

  • Диагональ экрана 19″ – 37″
  • Нагрузка 30 кг
  • Крепежные отверстия 75х75, 100х100, 200х100, 200х200 мм
  • Угол наклона +6⁰ – 15⁰
  • Угол поворота 135⁰
  • Расстояние от стены 90 мм

Отзывы о товаре Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг.




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Описание
  • Диагональ экрана 19″ – 37″
  • Нагрузка 30 кг
  • Крепежные отверстия 75х75, 100х100, 200х100, 200х200 мм
  • Угол наклона +6⁰ – 15⁰
  • Угол поворота 135⁰
  • Расстояние от стены 90 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до 30 кг. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...