Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 836T черный 23"-42" макс.35кг настенный наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
23-42
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%980 руб. 1 652 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325563
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 200х200, 200х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-42
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.26х0.05
Вес, кг.
1.47
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 836T черный 23"-42" макс.35кг настенный наклон
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 836T черный 23"-42" макс.35кг настенный наклон
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 200х200, 200х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-42
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 836T черный 23"-42" макс.35кг настенный наклон
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 836T черный 23"-42" макс.35кг настенный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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