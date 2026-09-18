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Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-3 белый 15"-40" макс.20кг настенный поворот и наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-3 белый 15"-40" макс.20кг настенный поворот и наклон

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Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-3 белый 15&quot;-40&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-3 белый 15&quot;-40&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-3 белый 15&quot;-40&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-3 белый 15&quot;-40&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-3 белый 15&quot;-40&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-3 белый 15&quot;-40&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
2 330 руб.  5 369 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325601
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х7
Вес, кг.
2.1

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-3 белый 15"-40" макс.20кг настенный поворот и наклон

Кронштейн для LCD/LED телевизоров, наклонно-поворотный.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-3 белый 15"-40" макс.20кг настенный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для LCD/LED телевизоров, наклонно-поворотный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-3 белый 15"-40" макс.20кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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