Кронштейн Onkron M2 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%1 890 руб. 3 796 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194144
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 200 х 300, 300 x 200, 300 x 400, 300 x 300, 400 x 400, 400 x 300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х4
Вес, кг.
3.5
Описание товара Кронштейн Onkron M2 черный
Кронштейн для ТВ Onkron M2 пригодится многим покупателям. Установить телевизор можно не только на подставке, многие модели поддерживают фиксацию на стене. Подобное решение позволяет сэкономить место в помещении, а техника идеально впишется в интерьер. Но для установки потребуется приобрести дополнительную оснастку.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 200 х 300, 300 x 200, 300 x 400, 300 x 300, 400 x 400, 400 x 300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Кронштейн для ТВ Onkron M2 пригодится многим покупателям. Установить телевизор можно не только на подставке, многие модели поддерживают фиксацию на стене. Подобное решение позволяет сэкономить место в помещении, а техника идеально впишется в интерьер. Но для установки потребуется приобрести дополнительную оснастку.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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