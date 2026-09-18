Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 870 руб.
3 509
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228865
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Кронштейн HOLDER LCD-5520-B черный
Кронштейн Holder LCD-5520 это прочный, надёжный в использовании, простой в монтаже кронштейн, предназначенный для крепления проектора. Кронштейн для Holder LCD-5520 отличается высокой прочностью и способен выдерживать нагрузку в 45 кг. Особенности конструкции кронштейна позволяют изменять углы наклона или поворота проектора и делать таким образом просмотр любимых телепередач или кинофильмов более комфортным и удобным. Holder LCD-5520 изготовлен из прочного металлического сплава. Слой краски, нанесённый на поверхность аксессуара, позволяет значительно продлить срок службы кронштейна и предохранить его от воздействия коррозии.
Кронштейн Holder LCD-5520 это прочный, надёжный в использовании, простой в монтаже кронштейн, предназначенный для крепления проектора. Кронштейн для Holder LCD-5520 отличается высокой прочностью и способен выдерживать нагрузку в 45 кг. Особенности конструкции кронштейна позволяют изменять углы наклона или поворота проектора и делать таким образом просмотр любимых телепередач или кинофильмов более комфортным и удобным. Holder LCD-5520 изготовлен из прочного металлического сплава. Слой краски, нанесённый на поверхность аксессуара, позволяет значительно продлить срок службы кронштейна и предохранить его от воздействия коррозии.
Кронштейн HOLDER LCD-5520-B черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн HOLDER LCD-5520-B черный