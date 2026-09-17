Кронштейн Onkron Basic M4S черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
42
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%1 800 руб. 3 944 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194139
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х5
Вес, кг.
1.78
Описание товара Кронштейн Onkron Basic M4S черный
Кронштейн Onkron Basic M4S, отличается оптимальной подвижностью, надежностью. Конструкция крепления Onkron Basic M4S рассчитана для телевизоров с размерами диагонали от 17 до 42 дюймов и максимальным весом до 35 кг.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Кронштейн Onkron Basic M4S, отличается оптимальной подвижностью, надежностью. Конструкция крепления Onkron Basic M4S рассчитана для телевизоров с размерами диагонали от 17 до 42 дюймов и максимальным весом до 35 кг.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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