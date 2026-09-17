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Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 700 черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 700 черный

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Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 700 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
2 780 руб.  5 764 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158281
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х29х12
Вес, кг.
2.74

Описание товара Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 700 черный

Для использования с мониторами диагональю 13-27, весом 2-6.5 кг. Возможен наклон 90-45 градусов. Поворот влево и вправо на 90 градусов. Вращение на 360 градусов. Толщина зажима 10-85мм.

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 700 черный




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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Страна производитель
Китай
Описание
Для использования с мониторами диагональю 13-27, весом 2-6.5 кг. Возможен наклон 90-45 градусов. Поворот влево и вправо на 90 градусов. Вращение на 360 градусов. Толщина зажима 10-85мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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