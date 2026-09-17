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Кронштейн для телевизора Holder PR-101-W белый купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Holder PR-101-W белый

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Кронштейн для телевизора Holder PR-101-W белый - фото 1
Кронштейн для телевизора Holder PR-101-W белый - фото 2
Кронштейн для телевизора Holder PR-101-W белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
потолочный
Расстояние от стены (потолка), мм
566
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
60
Совместимость с креплением VESA
200x200 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x400 мм
  • Кронштейн для телевизора Holder PR-101-W белый - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Holder PR-101-W белый - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Holder PR-101-W белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
2 920 руб.  5 781 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158293
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Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
потолочный
Цвет
белый
Расстояние от стены (потолка), мм
566
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
60
Совместимость с креплением VESA
200x200 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x400 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
54х19х12
Вес, кг.
4.9

Описание товара Кронштейн для телевизора Holder PR-101-W белый

Потолочный, фиксированный кронштейн для телевизора HOLDER PR-101-W изготовлен из стали, окрашен в белый цвет. Имеет скрытые каналы для прокладки кабелей. Кронштейн позволяет найти самое удобное положение ТВ в соответствии с высотой потолка, размеров помещения и величины аудитории. Выдержит телевизор весом до 60 кг. Оборудование подходит для плоских плазменных и жидкокристаллических телевизоров диагональю 32-65 дюймов. Поддержка крепления VESA 200х300 Поддержка крепления VESA 200х200 Поддержка крепления VESA 300х300 Поддержка крепления VESA 400х400

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Holder PR-101-W белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
потолочный
Цвет
белый
Расстояние от стены (потолка), мм
566
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
60
Совместимость с креплением VESA
200x200 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x400 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Потолочный, фиксированный кронштейн для телевизора HOLDER PR-101-W изготовлен из стали, окрашен в белый цвет. Имеет скрытые каналы для прокладки кабелей. Кронштейн позволяет найти самое удобное положение ТВ в соответствии с высотой потолка, размеров помещения и величины аудитории. Выдержит телевизор весом до 60 кг. Оборудование подходит для плоских плазменных и жидкокристаллических телевизоров диагональю 32-65 дюймов. Поддержка крепления VESA 200х300 Поддержка крепления VESA 200х200 Поддержка крепления VESA 300х300 Поддержка крепления VESA 400х400
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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